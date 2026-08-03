En estos momentos Ceuta atiende a 862 menores extranjeros no acompañados e identificados: 30 veces más de su capacidad

¿Cómo se vive en Ceuta tres días después de la incursión masiva? la ciudad comienza a recuperar la normalidad

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En estos momentos Ceuta atiende a 862 menores extranjeros no acompañados e identificados: 30 veces más de la capacidad de acogida de la ciudad. El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, ha destacado que esto supone una "sobreocupación del 2.872 por ciento", cuatro días después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

"La capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio es de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación de casi el 3.000 por ciento. 2.872 por ciento", ha indicado el consejero de Presidencia en una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Alberto Gaitán ha indicado que "esta es la situación a día de hoy" y que tienen "controlado" el tema de los menores. No obstante, ha avisado de que ya ocurrió en el año 2021 y "podrán ir saliendo más menores, que hayan podido ser recogidos en alguna casa, etcétera".

"Esta es la situación de incertidumbre, porque no está todo cerrado y ahora mismo le puedo hablar de lo que tenemos controlado, pero que podrá aumentar en los próximos días", ha declarado el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta.

Un CETI absolutamente colapsado

Respecto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), Alberto Gaitán ha apuntado que tiene una capacidad para unas 600 personas y está "absolutamente ocupada". "Está absolutamente colapsado y fuera de ese centro hay unas 1.000 personas que están acampando alrededor", ha agregado, para después añadir: "La situación es muy difícil y vamos a ver si podemos salir de esta problemática que tiene la ciudad".

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Una cifra que podría aumentar en los próximos días según se vaya identificando a muchos de los menores que entraron la semana pasada. Preocupa que algunos sigan deambulando por las calles o agolpados a las puertas del centro temporal de menores. Su caso es completamente diferente al de los adultos, a los menores no se les puede repatriar. Según la ley tienen residencia legal en cuanto ponen un pie en territorio español.

Quim Clavaguera, abogado especialista Extranjería, "el interés jurídico a proteger aquí es de ese menor que está en situación de desamparo en territorio español".Una vez identificados y determinada su edad se estudia cada caso de manera individual.

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Catalina Perazzo, de Save The Children, señala que es necesario saber las circunstancias en las que han llegado y si es preciso o se puede localizar a sus progenitores o familiares. Y todo esto hay que hacerlo en una situación de la mayor protección posible es decir, tenemos que evitar que duerman en la calle, que tengan una necesidad médica que no se haya podido atender".

Si el centro de menores de la ciudad a la que llegan no puede hacerse cargo de ellos porque no hay plaza, como es el caso de Ceuta, la ley contempla que deben ser distribuidos por el territorio nacional y aquí viene el problema, porque para eso se necesita la colaboración de las Comunidades autónomas y muchas de ellas se niegan.