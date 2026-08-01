Durante la noche se han vivido momentos de tensión después de que un grupo intentara acceder al centro por la fuerza

La situación ha obligado a reforzar la presencia de la Policía Nacional y del Ejército

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El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta está completamente desbordado. Cientos de jóvenes permanecen en los alrededores del recinto desde el jueves, después de que el centro alcanzara su capacidad máxima y dejara de poder acoger a más personas.

La situación ha obligado a reforzar la presencia de la Policía Nacional y del Ejército para controlar los accesos y mantener el orden en la zona. Muchos de los migrantes han pasado la noche en el exterior, a la espera de poder ser atendidos.

El CETI permanece cerrado y sin capacidad para recibir a más personas

Durante la noche se han vivido momentos de tensión, después de que un grupo intentara acceder al centro por la fuerza. Los controles policiales han impedido la entrada por los accesos habituales, aunque algunos jóvenes han tratado de alcanzar el recinto por otros puntos, incluso escalando por las zonas de pendiente que lo rodean.

El CETI permanece cerrado y sin capacidad para recibir a más personas, mientras los efectivos de seguridad mantienen vigilados los alrededores ante la concentración de migrantes y los intentos de acceso al recinto.