Horizonte 31 JUL 2026 - 23:28h.

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Taleb Alisalem, activista saharaui, se ha sentado en la mesa de ‘Horizonte’ en el programa especial de ‘crisis en la frontera’, donde ha analizado lo que está pasando en Ceuta con la invasión masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos.

“La gente no está entendiendo realmente la envergadura y la gravedad de lo que estábamos viendo. Gran parte de los medios de comunicación nos estamos quedando em una lectura muy superficial, pero es un tema que conozco en profundidad”, decía Tableb, el que aseguraba que conoce Marruecos en profundidad y “siempre hay que buscar más allá” porque esto tiene una gravedad que no se está asumiendo a nivel político, social ni mediático.

El que ponía un ejemplo para explicar sus palabras: “La primera vez en la historia moderna que se utilizó a la población civil para ocupar un territorio de forma ilegal ‘La marcha verde’, 300.000 civiles enviados por el rey de Marruecos a territorio español en aquel entonces. La estrategia del rey de Marruecos era que los legionarios españoles no puedan disparar a los civiles, sería un escándalo internacional. Lo que estamos viendo, en menor escala, y no tengo ningún temor ni complejo en afirmarlo, es una segunda marcha verde”.

El que tiene claro que Marruecos no “está enfadado”, parte de una política que está marcada en su Constitución, es uno de los pocos países del mundo en el que su Constitución no tiene límites, tiene lo que se llama ‘la verdadera frontera’: “Esto incluye Ceuta, Melilla y también Canarias, Marruecos tiene mucha paciencia y muchas fórmulas para esa política expansionista, lo que estamos viendo es parte de ello”.

La reflexión de Iker Jiménez en el especial de 'Horizonte' ante la crisis de la frontera

Iker Jiménez ha comenzado el programa especial de 'Horizonte' ante la crisis en la frontera con una reflexión sobre la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.