Horizonte 31 JUL 2026 - 22:42h.

El presentador manda unas palabras de cariño a los ceutíes desde el plató de 'Horizonte'

48.300 inmigrantes vuelven a Marruecos al ser imposible atenderlos y el resto deambula por Ceuta: "No tenemos comida ni agua"

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Iker Jiménez ha comenzado el programa especial de 'Horizonte' ante la crisis en la frontera con una reflexión sobre la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.

El presentador explicaba que había vuelto de un vuelo de más de quince horas, en el que se enteraba por Ángel Gaitán de lo que estaba pasando en Ceuta y cómo actúo nada más aterrizar: "Hablé con nuestra cadena para decirles que teníamos que contar algunas cosas. Quiero agradecer a nuestros colaboradores porque, desde puntos muy diversos, ha sido llamarles y están aquí con nosotros. Y espero que usted esté también ahí porque pensará: '¿Qué pasa? ¿qué sentido tiene todo esto que estamos viviendo? La perspectivas son muy diferentes".

El que reflexionaba después del viaje del que ha vuelto viendo lo que está ocurriendo: "Veníamos de Corea del Sur y de la frontera con Corea del Norte. Aunque sea brevemente les diré que es un poco un 'shock', cada nación tiene lo suyo, Europa tiene lo suyo. Pero es parecido a Japón eso de dejar el móvil y que nadie lo toque". El que contaba una anécdota que ellos mismos han vivido: "Nos equivocamos en la propina a un taxista y que a la hora aparezca en la otra punta de Seúl, 26 millones de habitantes, a las 2 de la mañana a devolverte la propina. El respeto por lo ajeno, el orden, el progreso".

Y con esto, quería decir algo más: "Contrastaba con las imágenes de lo que estábamos viendo. Los pueblos forjan su propio destino con las decisiones que toman". Y se mostraba sorprendido con lo ocurrido en las últimas horas en Ceuta, desde la entrada de masiva de inmigrantes a la salida de miles de ellos a las pocas horas: "Tan extraño es lo que ha pasado hace unas horas como también lo que está ocurriendo ahora. La pregunta es: tú te has jugado la vida para entrar aquí y, en cuanto dicen algo, ¿cumples de la misma manera y te vuelves? ¿quién te lo dice?".

El mensaje del presentador a los ceutíes

Además, el presentador no quería dejar pasar esta ocasión para mandarles un mensaje a los ceutíes: "Les mandamos un abrazo a todos, estuvimos haciendo un programa en directo con la Cadena Ser y el cariño que nos proporcionaron fue atronador y queremos decirlo". El que recordaba que muchos de ellos han asegurado "tener miedo" al ver la ciudad colapsada.