El exministro de Asuntos Exteriores, sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta: “Es imposible que esto se haya producido sin la colaboración de Marruecos”

La entrada de inmigrantes en Ceuta: "Corren sin rumbo y está todo colapsado"

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José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, se ha pronunciado en directo en 'Todo es mentira' ante la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta. Explicando si cree que esto se ha producido con la colaboración de Marruecos o que es imposible que las mafias estén detrás de todo esto. Un tema que ha asegurado que es extremadamente sensible para él: "Estoy muy preocupado, he sido diputado por Melilla y siento esto como un tema personal, hay muchos familiares míos que reposan allí".

"Es rigurosamente imposible que esto se haya producido sin la colaboración de Marruecos, si la gendarmería hubiese querido detener ese flujo se hubiese detenido", decía nuestra colaborador sobre esta entrada de inmigrantes a Ceuta, el que no tiene claro si lo han alentado, pero "desde luego si lo han permitido".

El exministro de Asuntos Exteriores tiene claro que las mafias no están detrás de lo sucedido

Como también opina que las mafias no están detrás de todo esto: "Es imposible que unas mafias, por poderosas que sean, puedan movilizar 60.000 personas en un periodo de tiempo tan corto, es la única explicación que se le ocurre al Gobierno para no confesar que las relaciones que tenemos con los países del Magreb han sido, desde que este Gobierno está en oficio, absolutamente tormentosas". Creyendo que Marruecos ha querido dar un mensaje: "Lo da siempre cuando se encuentra con un Gobierno débil y con una situación delicada en la escena internacional. Lo que ha querido decir es que lo que ha hecho ahora lo puede volver a hacer cuando le convenga".

"¿Qué país que se respeta a sí mismo tolera que se vulneren las fronteras de esta manera y que a continuación el presidente del Gobierno diga que las relaciones con ese gobierno son excelentes?", lanzaba como pregunta para reflexionar nuestro colaborador, que tiene claro que este Gobierno "ha dinamitado todas las relaciones exteriores que han constituido desde el momento de la Transición los pilares sobre los que se ha basado nuestra acción exterior".

Margallo cree que esta situación tiene alguna relación con la visita que hizo Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio: "Ha habido un contacto con el gobierno argelino y Marruecos ha sacado tarjeta amarilla. No deberían haber hecho estos cambios bruscos de postura sin consensuarlo".