El Gobierno ha movilizado al Ejército para hacer frente a la crisis en Ceuta: todos los detalles, en 'TEM'

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Una entrada masiva de inmigrantes ha tenido lugar este jueves en Ceuta. El Gobierno ha desplegado al Ejército para reforzar a la Guardia Civil ante la llegada de miles de migrantes por la frontera del Tarajal, mientras la Unión Europea ofrece apoyo a España. La crisis ha desatado un fuerte choque político, con peticiones de medidas urgentes, el cierre de la frontera y la declaración de la emergencia nacional.

'Todo es mentira' se ha desplazado hasta Ceuta para contar la última hora. Las imágenes muestran el contraste entre la aparente normalidad en la ciudad y el continuo flujo de personas que siguen entrando por el espigón del Tarajal, entre ellas familias, mujeres embarazadas y niños pequeños.

Además, desde 'Todo es mentira' han podido comprobar que muchos de los inmigrantes buscan ONG, ropa, comida y asistencia en hospitales para tratar heridas. "En general, deambulan por la ciudad. Los agentes están intentando controlar el tráfico porque Ceuta está colapsada".

Por otro lado, el programa ha informado de que la Policía se encuentra desbordada. "Aquí están devastados", ha explicado la reportera Marta Manchón, que ha descrito una situación crítica que se vive desde las 11:00 horas.

En los últimos días, muchos inmigrantes habían accedido a Ceuta a nado, tras recorrer varias horas en el mar. Sin embargo, este jueves la entrada se ha producido de forma masiva por el espigón del Tarajal. "La gente se acerca a la frontera de Marruecos, les dejan pasar sin problema, escalan, bajan al agua y pisan tierra española. A partir de ahí empieza todo", ha explicado Marta Manchón en 'Todo es mentira'.