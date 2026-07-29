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Ángel Malanda, bombero forestal y también afectado por los incendios, ha publicado esta semana una carta en el periódico digital 'El Salto' donde cuenta su desoladora experiencia teniendo que apagar el fuego de su propia tierra. Una carta donde el bombero expresa su impotencia al tener que salvar la vivienda de un vecino que no ha cuidado su terreno o en la que se refiere al calificativo de héroe como una etiqueta de "mucha responsabilidad".

El bombero forestal se ha mostrado tajante desde el primer momento: no quiere ninguna capa de héroe, pues no cree que lo que hace sea diferente al resto de oficios: "Simplemente tiene unas especificidades". "Nos exponemos mucho, hay cosas que no controlamos", ha señalado un Ángel Malanda que se ha mostrado contento por el hecho de que, a estas alturas, no haya todavía ninguna víctima.

En cuanto a los "insultos" que menciona en su carta, el bombero forestal ha contado algo que les ocurrió a compañeros suyos en Casavieja, la zona cero del desastre del Valle del Tiétar: "Les dijeron de todo y llevaban unas horas aguantando... Lo de Casavieja fue un infierno y cuando les di el relevo a mis compañeros escuchamos a una mujer diciendo: 'Mira, ahí los tienes, sin hacer nada y luego bien que se llevan el sueldo'".

"Miré para otro lado y mi compañero también, pero es injusto y doloroso", ha indicado Ángel Malanda, que deja claro que los incendios pueden con cualquiera. Además, confiesa que últimamente se siente tocado: "Por lo que vivo aquí, por lo que vive mi familia... mentalmente es demoledor".

Ángel Malanda, directo y conciso en 'Todo es mentira'

Antes de terminar la entrevista, Ángel Malanda ha querido señalar algo. En primer lugar, el bombero forestal ha llamado a la reflexión tras contar que hay un Ayuntamiento de un municipio de Castilla y León —sin desvelar cuál en concreto— que ha gastado un total de 2.500 euros en el Plan contra Incendios Forestales, mientras que destinó 60.000 euros a las fiestas patronales del año pasado: "¿Qué queremos, fiestas o un plan de autoprotección?".

Por último, ha mirado a cámara y ha confesado lo siguiente: "Yo cobro 1,76 euros por hora cada vez que me subo al helicóptero o en cada hora de incendio. Le quería preguntar a mi presidente, Alfonso Fernández Mañueco, si le parece un precio razonable por el plus de riesgo. Repito, 1,76, restándole a eso el IRPF".