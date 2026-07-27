Fernando Valladares advierte de que los incendios son cada vez más difíciles de controlar por el impacto del cambio climático

Todos los programas completos de 'Todo es mentira', en Mediaset Infinity

Compartir







La ola de incendios que afecta a España ha abierto un nuevo debate entre quienes niegan la relación entre el cambio climático y el aumento de estos fenómenos, y quienes defienden que las evidencias científicas demuestran su impacto directo en la evolución de los fuegos.

'Todo es mentira' ha hablado en directo con Fernando Valladares, ecólogo del CSIC, quien ha explicado por qué cada vez resulta más complicado extinguir los incendios y cómo el cambio climático está influyendo en su propagación.

El experto ha señalado que el cambio climático está presente en todas las fases que intervienen en la formación de un incendio: "En prácticamente todos los ejes de la formación de un incendio el cambio climático afecta. Para que se dé fuego hacen falta combustible, comburente y energía de activación, y las tres cosas están siendo magnificadas por el cambio climático".

Fernando Valladares: "El número de incendios va disminuyendo, pero lo que va ocurriendo es el tamaño de los incendios"

Además, Valladares ha explicado que el aumento de fenómenos meteorológicos extremos también favorece la aparición de nuevos incendios: "Cada vez hay más rayos, más tormentas secas y más incendios provocados por los rayos, que también están aumentando por el cambio climático. No se podrían explicar los incendios actuales sin la participación del cambio climático, es un ingrediente fundamental".

El ecólogo del CSIC también ha diferenciado entre el número de incendios y la gravedad de los mismos. Aunque asegura que la cantidad de fuegos está disminuyendo, advierte de que cada vez son más grandes y destructivos: "El número de incendios va disminuyendo, pero lo que va ocurriendo es el tamaño de los incendios, el número de hectáreas que se quema en cada uno de ellos, y eso va aumentando".