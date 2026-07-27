La propia Aemet ha explicado que estas columnas están formadas por partículas procedentes de la combustión y pueden provocar un empeoramiento de la calidad del aire.

Los incendios en Ávila, Madrid y Toledo evolucionan de forma favorable tras arder 77.000 hectáreas pero preocupa el fuego en Castellón

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El humo de los incendios de Madrid y Ávila llega hasta Córdoba, informa Antonio Bernal. La turbiedad ha llegado incluso a dificultar la visión de la Sierra y ha sido especialmente llamativa durante la puesta de sol.

la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mostrado a través de imágenes del satélite Meteosat cómo el humo procedente de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo se desplazaba hacia el sur de la Península. La propia Aemet ha explicado que estas columnas están formadas por partículas procedentes de la combustión y pueden provocar un empeoramiento de la calidad del aire.

Aunque su apariencia puede recordar a un episodio de calima, en esta ocasión buena parte de la turbiedad está relacionada con el humo transportado a larga distancia por las corrientes atmosféricas, apuntan desde el cuerpo de bomberos. Este fenómeno permite que las partículas generadas por incendios situados a cientos de kilómetros sean perceptibles tanto por el olor como por la reducción de la visibilidad.

Un total de 38 localidades están evacuadas por los incendios activos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo, a las que se suman cuatro urbanizaciones, y siete poblaciones más se encuentran confinadas, según datos actualizados del Ministerio del Interior. En la Comunidad de Madrid hay 12 localidades evacuadas: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar de Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Pedanía de Peralejo (El Escorial), Rozas del Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y la urbanización Encinar de Alberche. En Madrid, se mantienen confinadas San Marín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

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Además, en la provincia de Ávila, hay 15 localidades evacuadas: Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tíetar, La Adrada, Piedralaves, Casaviaje, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla, así como la urbanización La Atalaya de El Tiemblo. En Ávila se encuentran confinadas Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros.

Asimismo, en la provincia de Toledo hay 11 municipios evacuados: La Iglesuela del Tíetar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez, Pelahustán y las urbanizaciones de parque el Romillo y El Pinar de Almorox (Almorox). No hay localidades confinadas.

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Según datos provisionales facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en lo que va de año en España se han quemado 172.396,10 hectáreas forestales, frente a las 29.817,00 en el mismo periodo de 2025. Se han registrado 35 grandes incendios forestales (GIF) en 2026, frente a los 11 en la misma fecha de 2025.