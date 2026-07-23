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La emoción de madre de Pedro Porro por el éxito de su hijo tras el Mundial: "No tengo pecho para tanta alegría"

La madre de Pedro Porro se emociona por los logros de su hijo: "No tengo pecho para tanta alegría"
Eva María Sauceda, emocionada por los éxitos de su hijo. 'Todo es mentira'
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Las familias de los jugadores acaban de llegar tras el Mundial y su celebración a sus correspondientes localidades. En 'Todo es mentira' reciben la conexión de Eva María Sauceda, madre de Pedro Porro, quien cuenta en el programa cómo ha su experiencia todos estos días fuera, su regreso y cómo se encuentra.

Sobre la entrega de la medalla de Campeón a su padre: "Muy emocionante"

El lateral derecho de la selección ya se encuentra en Don Benito, su localidad natal, donde le tienen preparado un multitudinario recibimiento en el deportivo que tiene su nombre.

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Sin embargo, antes de hacerlo, el futbolista se ha reencontrado con su abuelo, a quien le ha regalado la medalla de Campeón del Mundo tal y como le había prometido.

El programa le pregunta por estas imágenes a su madre, quien además es hija de Antonio. Y, aunque ella no ha visto el vídeo porque se encontraba descansando, señala: "Me hicieron videollamada y lo vi en el momento. Muy emocionante".

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Las lágrimas de emoción la madre de Pedro Porro

Tras hablar sobre el recibimiento que está teniendo Pedro Porro en Don Benito y las condecoraciones que va a recibir, su madre señala: "Tengo el teléfono que no..."

No obstante, cuando Laila Jiménez le informa de que su hijo ha entrado en el 11 ideal del Mundial junto a Cucurella y Rodri, Eva María Sauceda no puede contener la emoción: "No tengo pecho para tanta alegría y satisfacción. Me llena mucho de orgullo. No me hagáis llorar que soy de lágrima fácil".

Y es que, según confiesa, jamás imaginó que llegaría tan lejos cuando le acompañaba a los partidos de pequeño: "Le llevas porque es la ilusión de él pero llegar aquí no".

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