El periodista y abogado confiesa haberse reunido con Leire Díez y revela todos los detalles

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Tras valorar de declaración de Cristina Narbona en el Senado donde se ha desvinculado de la trama de las cloacas y ha negado ser la "madrina" de Leire Díez, el periodista y abogado Gerard Guiu recupera las palabras de Ana Vázquez sobre el presunto poder de la supuesta fontanera del PSOE para señalar: "Yo soy un gran reivindicador de que los políticos nos tenéis que recibir indistintamente de quien seamos".

Esta es la razón por la que no ve mal que la presidenta del partido recibiera a Leire Díez, asegura. Y, aunque los colaboradores no le compran su argumento, Guiu hace una confesión: "Yo con Leire me he llegado a ver también".

Los detalles del encuentro entre Guiu y Leire Díez

Todo ocurrió cuando "esta señora estaba haciendo una investigación de ciertas informaciones que tenía", afirma. Sin embargo, no es la única persona que ha recibido según señala: "A mí me encanta contrastar".

"Ella hablaba de que había cierta corrupción dentro de ciertos organismos", añade refiriéndose a "fiscales y Guardias Civil". Como respuesta, él le pidió "información y contraste": "Es más, le ofrecí que si me contrastaba la información, iba al programa de 'Todo es mentira' a explicarlo". No obstante, nunca le llegó.

Según cuenta, se puso en contacto con él a través de otro militante del PSOE cuando no le conocía "de nada". Se reunieron durante "una hora y media" en un apartamento, concretamente en la vivienda habitual del periodista: "No lo hago por un tema de esconderme, ni mucho menos, si no porque la gente se siente mucho más tranquila en un ambiente más discreto".