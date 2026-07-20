Así vivió Roberto Porro el partido de España contra Argentina en el que su sobrino se convirtió en campeón del mundo

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En 'Todo es mentira' conectan con el pueblo de Don Benito en Badajoz, pueblo natal de Pedro Porro, para hablar con su tío Roberto para descubrir cómo se siente ser un familiar directo de un "campeón del mundo".

"Con mucha, mucha ilusión", confiesa. El entrevistado asegura que lo vivió intensamente pues se tiró "hasta las tres de la mañana pegando voces". Y es que Roberto Porro no sufrió en ningún momento del partido por un motivo: "Sabía que íbamos a ganar porque les pegamos un barrido. Ni los torreros en la plaza de toros pegan tantos bandazos".

Al preguntarle si ha podido hablar con su sobrino, el entrevistado asegura que todavía no ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto ni con él, ni con su hermano. No obstante, sí que le ha enviado un mensaje aunque "tiene que tener miles".

El amuleto que utilizó durante el partido

Es cuando Fabián Pérez se fija en que Roberto Porro tiene en su casa "un museo" de objetos de su sobrino cuando Laila Jiménez le pregunta si utilizó uno de ellos como amuleto.

"La camiseta de España, lo que pasa es que está muy sucia y no me la iba a poner", confiesa provocando la carcajada de los colaboradores. "A mi la ropa de un día para otro no me gusta, que eso huele", añade.