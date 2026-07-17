La banda sonora del Mundial: de Aitana a Shakira

Es la FIFA quien pone sobre la mesa una biblioteca de hasta 750 canciones a elegir durante los partidos.

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Otro protagonista del Mundial ha sido la música. Muchos de nosotros vivimos con el superestrella de Aitana en bucle en la cabeza. La canción de las victorias de la selección, ha sonado de fondo con el delirio de los nuestros y leyendas derrotadas entre lágrimas.

No ha sido la única que nos ha acompañado estos días de mundial. Con cada gol, 'La Graciosa' de Quevedo y por la victoria, el himno de 'Superestrella' de Aitana. Sin olvidar a una pletórica Rosalía que celebraba a la Roja con su 'Despechá' de fondo.

Son ejemplos del repertorio de canciones que nos regalan en cada encuentro. Nada azaroso, cabe decir. Es la FIFA quien pone sobre la mesa una biblioteca de hasta 750 canciones a elegir. Entre esos hits, las selecciones hablan preferencias. Pero es el DJ, eso sí, quien tiene la última palabra. Los jugadores también muestran sus preferencias.

Pero si hablamos de música, hablamos del descanso al más puro estilo Superbowl que nos espera. Hasta 30 minutos puede durar. Veremos caras conocidas como la de Madonna o Justin Bieber. La que nos importa, la que nos recuerda que podemos repetir la historia es Shakira con Resp We Are Ready.

España está preparada para, con suerte, volver a conseguirlo.