El arbitro esloveno de la final del Mundial 2026, detenido por narcotráfico, prostitución y tráfico de drogas

Slavko Vincic arbitró la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund

Una profecía da a España campeona del Mundial

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‘OK Diario’ desvela el posible pasado delictivo de Slavko Vincic, el árbitro que pitará la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva York. Según la información, el árbitro fue detenido en 2020 por su presunta relación con una organización criminal.

Tras conocerse que el árbitro esloveno Slavko Vincic, ‘OK Diario’ ha sacado a la luz información sobre el pasado escandaloso del árbitro que pitará el partido más importante del año. Según informan, Vincic fue detenido por tener presuntos vínculos con una red de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas.

En plena pandemia, el árbitro esloveno se encontraba en un local en la ciudad bosnia de Bijeljina, en el que la policía realizó una redada en la que se encontraron 10.000 euros en efectivo, armas y una gran cantidad de cocaína. Vincic fue detenido, pero fue puesto en libertad horas después tras su declaración.

Slavko Vincic, respaldado por la UEFA

Tras demostrarse su inocencia, contó con el respaldo de la UEFA y de la Federación Eslovena de Fútbol, quiénes tan solo 6 años después, ya le pusieron al frente de una importante final la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

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