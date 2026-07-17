Horizonte 17 JUL 2026 - 02:09h.

El periodista asegura en 'Horizonte' que el presidente del Gobierno estaría valorando viajar a Nueva York con su mujer para la final del Mundial entre España y Argentina

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En plena tormenta política para el Gobierno por las denominadas 'cloacas del PSOE' y mientras Begoña Gómez continua en el foco judicial después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara que será juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación, Eduardo Inda ha asegurado en 'Horizonte' que se estaría barajando la presencia de Pedro Sánchez y su mujer en la final del Mundial entre España y Argentina en la ciudad de Nueva York.

Según ha explicado el periodista y director de 'OkDiario' esta información les ha llegado unas horas antes de la emisión del programa. "Nos han contado antes de que llegase al plató que el presidente está pensando seriamente plantarse el sábado en Nueva York para ir el domingo a la gran final", ha contado.

Inda, sobre la posible asistencia de Sánchez en la final del mundial: "Es muy probable que se lleve a Begoña"

Asimismo, el periodista ha añadido que, además, en caso de producirse finalmente este viaje, "es muy probable" que Begoña Gómez, acompañase a su marido, Pedro Sánchez. No obstante, ha querido dejar claro que se trata de una opción que aún se está estudiando. "No lo demos como algo seguro", ha señalado.

De confirmarse este desplazamiento, el presidente del Gobierno asistiría este domingo la gran final del Mundial entre España y Argentina en un momento de lo más convulso para el PSOE tras la condena a nueve años de inhabilitación de su hermano, David Sánchez, por un delito de prevaricación.