El incendio de Los Gallardos a vista de dron: un paisaje lunar desolador

Los servicios de extinción, ayudados por los vientos suaves y la alta humedad, esperan dar en breve el incendio por totalmente controlado.

Los vecinos supervivientes de Bédar no entienden las críticas: "No pueden culpar a las víctimas ni a los que no avisaron"

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A vista de dron, el paisaje calcinado, reducido a cenizas en el que hoy afortunadamente ya no quedan llamas activas es lo que dejado el tremendo incendio de Los Gallardos, en Almería.

Los servicios de extinción, ayudados por los vientos suaves y la alta humedad, esperan dar en breve el incendio por totalmente controlado. Así que la prioridad ahora pasa por asistir a las víctimas y encontrar a esas 8 personas que todavía hoy permanecen desaparecidas y poder ofrecer respuestas a las familias, informan Ana Martín y Cristina Herráez.

La directora general de Protección Civil reconoce que en las últimas batidas, casa por casa, no han encontrado más fallecidos, así que no descartan que los desaparecidos formen parte de las 13 personas muertas. La última fallecida es una mujer de 93 años de origen británico que permanecía ingresada desde el jueves en un hospital de Almería aunque varios cuerpos todavía no han podido ser identificados.

Poco a poco, los habitantes de los muncipios afectados van volviendo a sus casas. Eugenio Collado, después de avisar a sus vecinos pitando con su coche, decidió volver a su cortijo para refrescarlo con agua y salvarlo de las llamas. Dice que no sintió miedo. "Esto ya los hemos vivido muchas veces, hay cinco o seis incendios al año".

Hoy han abierto las oficinas para atender a los damnificados mientras personas como Juanfran, trabajador del Ayuntamiento de Bédar, lleva con su furgoneta enseres de primera necesidad para ayudar a quienes lo han perdido todo.