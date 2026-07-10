Qué hacer durante un incendio: no coger el coche, no autoevacuarse y confinarse si lo piden

Raquel Duva 10 JUL 2026 - 18:14h.

Algunos de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos no habrían hecho caso a las indicaciones de las autoridades

Víctor Resco de Dios, ingeniero forestal: "Falta gestión forestal, hay mucha carga combustible en nuestros bosques"

Compartir







Algunos de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos no habrían hecho caso a las indicaciones de las autoridades. Buscando una ruta alternativa se metieron en una ratonera. La pregunta es ¿cómo actuar en caso de un incendio similiar?

Cuando el fuego se acerca a las casas, el pánico nos empuja a querer subir al coche y huir. Es el error más común y peligroso. Una decisión que puede convertirse en una trampa mortal. "No sabes hacia dónde vas ni cuánto tiempo tienes, la gente no es consciente de que en el espacio de un incendio les parece que tienen tiempo y puede no ser así", explica David Borrell, jefe de bomberos de la Generalitat.

PUEDE INTERESARTE España, líder en Europa en incendios y superficie forestal quemada

Jamás debemos salir a ciegas ni autoevacuar. Las autoridades monitorizan los incendios desde el puesto de mando. Saben cuál es la situación en tiempo real. Si nos recomiendan confinarnos, debemos mantener la calma y seguir las instrucciones al pie de la letra. "Cuando nos dicen que hay que confinar es porque se ha hecho un análisis y un estudio muy riguroso de que evacuar es peligroso", recuerda por su experiencia Tamara García, directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos en la Generalitat.

Hay que mantener desprovistas las zonas cercanas a la vivienda de combustible ya sea vegetal o sintético. Hay que cerrar puertas, ventanas, bajar persionas y mantener húmedas las zonas cercanas a la vivienda", explica Justo Fernández, bombero de la CAM.

En caso de desalojar, no hay que tratar nunca de ganar una carrera contra el fuego ni de salvar animales o bienes materiales.

En Portugan, en junio de 2017, 66 personas murieron en uno de los peores incendios forestales en la historia. Muchas personas se retrasaron metiendo coches en los garajes, soltando ganando o reuniendo enseres personales. Cuando quisieron escapar, la vía se había convertido en un infierno sin salida.