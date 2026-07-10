Por el momento hay 11 muertos y miles de evacuados a causa del fuego

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La cifra de víctimas mortales en el incendio forestal de Los Gallardos, Almería, se ha elevado a once y hay miles de personas evacuadas en una tragedia que supone "el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región.

Para conocer más a fondo lo sucedido, 'En boca de todos' ha conectado en directo con Álvaro Hernández, periodista, que actualiza toda la información sobre la terrible tragedia.

''Ahora mismo hay 11 fallecidos y lo que más preocupa, aparte de la evolución del incendio, claro, es que podría haber aproximadamente unos 19 desaparecidos'', y explica la gravedad de los heridos: ''Cuatro personas con quemaduras que fueron ingresadas en un primer momento en Torrecárdenas, en Almería capital, y que están siendo trasladadas esta mañana en helicóptero hasta el Virgen del Rocío de Sevilla a la unidad de quemados graves''.

Álvaro explica cómo se produjo el incendio: ''Fue a primera hora de la tarde de ayer. En principio todo apunta a que el tendido eléctrico es la causa del origen del incendio, habría sido un cable que cae del tendido eléctrico y es el que genera este incendio, que se ve muy complicado por un fuerte viento de poniente que hizo que avanzara a una velocidad increíble, según cuentan los propios vecinos''.

''A partir de ahí se complica más aún porque la zona es muy especial, es montañosa, hay muchos barrancos, hay una carretera con solo dos salidas que además da lugar a muchos caminos rurales que conectan cortijos, alojamientos rurales, que son sitios sin escapatoria'', añade.

Además, explica por qué han fallecido 11 personas: ''Desgraciadamente todo apunta, según contaba hace un rato el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a que parte de estos 11 fallecidos han perdido la vida por desatender las indicaciones que se planteaban en un primer momento para la evacuación. Optaron por caminos alternativos a los que se estaban planteando y terminaron en una trampa mortal''.

Álvaro cuenta que fue el alcalde quien dio el aviso: ''En un primer momento es que ni siquiera era la Guardia Civil, era el alcalde casi puerta por puerta, avisando a los vecinos de lo que estaba a punto de venir. En un primer momento hay vecinos que, bueno, lo contaba el alcalde de Bédar, que es el otro municipio afectado donde han muerto las 11 personas, que hay gente reticente a dejar su casa, no lo hacen, lo hacen a destiempo y cuando lo hacen a destiempo y optan por un camino, además, que no es el que se marcaba en un principio, el resultado fue llegar a una a una rambla sin salida. Y este fue fue el fin, lamentablemente''.