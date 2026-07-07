La ladera de los muertos sin nombre en Venezuela

En una ladera, a una hora de la Guaira, cientos de víctimas del terremoto yacen ya en zanjas con cruces.

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En Venezuela, las víctimas no identificadas recuperadas entre los escombros tras el trágico terremoto están siendo enterradas en un gran cementerio improvisado. Las altas temperaturas estaban acelerando el proceso de descomposición, informa desde Caracas, Osmary Hernández. El cementero de La Esperanza cuanta ya con al menos 150 tumbas.

En una ladera, a una hora de la Guaira, cientos de víctimas del terremoto yacen ya en zanjas con cruces. Muchas aún sin nombre. "Están en una terraza separados por parcelas", nos comentan. Cada tumba tiene un código asociado a un registro fotográfico que permitirá a las familias identificar a sus seres queridos en un futuro. "Hay una organización y se les está dando la sepultura digna que merecen". dice Elis Zabala, encargado del cementerio.

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Impresiona el cementerio improvisado si se ve desde el el aire. Dicen que los cuerpos que llegan aquí son los de los más pobres o los de los que tienen a sus familiares fuera del país.

El trasiego de vehículos trasladando cadáveres hasta este lugar es constante. Y aunque ya han sido sepultadas cientos de personas, las retroexcavadoras siguen abriendo zanjas porque son muchos los que aún quedan entre los escombros, informa Ana García Quesada.

En la zona cero las tareas de búsqueda continúan.

Otros se apuran a sacar de sus casas fragmentos de sus vidas pasadas mientras intentan sobrevivir en los campamentos de desplazados, en condiciones precarias, pero agradecidos por poder contarlo.