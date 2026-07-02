Siete días después del terremoto, aún se siguen rescatando personas con vida en Venezuela.

Angustia y expectación para salvar a Hernán en La Guaira: ya le han tocado las manos y se puede ver su cara

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Son ejemplos del shock en el que viven ya los últimos rescatados milagrosamente en Venezuela. Siete días después del terremoto, aún se siguen rescatando personas con vida en Venezuela. Algunas no son muy conscientes de lo que supone haber sobrevivido tantos días sepultados. Es el caso de una chica que no quiere salir de entre los escombros al darse cuenta de que ha perdido los pantalones. "Sal pa cá, Sal pa cá, que yo te ayudo", le dicen sus rescatadores. Pero no quiere salir. Entonces los rescatistas se dan cuenta de que la joven tiene vergüenza de que la vean así. "Estamos pendientes de sacarte". Y tranquilizan a la joven. Nadie se va a fijar en tu aspecto ni en tu cuerpo.

Otro joven, Andri también ha sido rescatado después de 7 días sepultado a 20 metros de profundidad bajo los escombros de un edificio. Sale por su propio pie, asistido por los rescatistas y en estado de shock absoluto. Al sentarse, Andri se desborda totalmente, llora, está desconsolado, mientras los rescatistas le acompañan en ese feliz, pero a la vez difícil momento. Ha salvado milagrosamente la vida. Y ahora debe asumirlo.