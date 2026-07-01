Una de las armas secretas de los bomberos españoles son los sensores sísmicos de alta tecnología para hallar supervivientes.

Tsunami, de perro abandonado a rescatador en Venezuela: "Le han puesto hidratación porque está exhausto"

Compartir







Sobre el terreno, en Venezuela trabajan 40 equipos de búsqueda de 27 países tras el doble terremoto que ha provocado el caos total en el país. Además de experiencia en rescates disponen de una tecnología clave para afrontar este tipo de catástrofes.

Una de las armas secretas de los bomberos españoles son los sensores sísmicos de alta tecnología para hallar supervivientes. Se pide que la persona de golpes y se va a detectar la vibración del hormigón. Pero existe la posiblidad de que se detecte a seres humanos que se encuentran desmayados. Para esos casos entra en juego este otro dispositivo, capaz de detectar los latidos y la respiración superficial bajo los escombros aunque la persona se haya desmayado. Esencial cuando han pasado siete días del terremoto, informa Ana García Quesada.

Muy eficientes también los drones que ha llevado Israel a la Guaira. Gracias a la IA ayudan a localizar supervivientes y mapear el mejor camino para acceder a ellos. De día y de noche. Y vitales los radares que están usando los turcos, capaces de penetrar paredes en busca de cualquier signo de vida. Geófonos de alta sensibilidad, geolocalizacion por satélites, cámaras de todo tipo...Tecnología punta que está salvando vidas.