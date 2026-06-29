"Son los que definen el punto, la zona exacta donde se van a emplear todos los recursos y equipos de trabajo"

Su oído y olfato son claves para rastrear a los supervivientes, también a otros perros que quedaron atrapados.

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La zona de devastación es muy amplia y los rescatistas no dan abasto. Por eso es crucial la colaboración de los perros especializados en emergencias. Su oído y olfato son claves para rastrear a los supervivientes, también a otros perros que quedaron atrapados, informa C Infiesta y A Jiménez.

No hablan, pero su voz es imprescindible. "Son los que definen el punto, la zona exacta donde se van a emplear todos los recursos y equipos de trabajo. Para ellos es solo un juego. Tiene que buscar una cosa concreta, si marca otra cosa no tiene premio y las va descartando. A través de una serie de asociaciones va a marcar, se va a soltar a otro perro y cuando dos coinciden entonces se confirma", destaca Leandro Marín, bombero de la unidad canina del Ayuntamiento de Sevilla.

Así lo hizo Bart, un perro del equipo de rescate argentino localizó con vida a dos menores atrapados entre los escombros. También lo hicieron los españoles. Consiguieron salvar a una persona mayor y sus dos nietos.

Tsunami, de abandonado a rescatador

Como miembro más del operativo, el perro Tusnami, necesita cuidados. Tuvo que recibir una dosis de hidratación en vena durante una dura jornada. Tsunami fue rescatado hace años de una situación de maltrato y abandono, y desde entonces fue entrenado como perro de intervención para este tipo de catástrofes. Su entrenador, Jorge Beens, es el fundador del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-SAR ECID), especializado en este tipo de opera

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ciones. No es la primera vez que Tsunami participa en este tipo de rescates; en 2023, ya viajó a Turquía tras los devastadores seísmos que sacudieron la región. En esta última misión, el animal trabaja junto a equipos caninos de rescate que operan bajo condiciones extremas, en estructuras inestables y con el riesgo constante de nuevos derrumbes.

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Es el vínculo entre rescatadores y rescatados. Asustados, y después de horas atrapados, los rescatados confían a ciegas en los profesionales que les cogen en brazos.

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Decenas de animales han sufrido también las consecuencias del terremoto en Venezuela, donde en mitad de la tragedia, personas como Yamili los rescata y hace un refugio para ponerlos a salvo. Porque puede que algunos de ellos se conviertan en los tsunami del futuro.