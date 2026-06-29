En el interior de los edificios derruidos en La Guaira con una cámara: los rescatadores se juegan la vida

Aldara Martitegui 29 JUN 2026 - 15:03h.

Los rescatistas se meten hasta el corazón de los edificios derruídos para acelerar las labores de rescate.

Los rescatadores, poniendo en riesgo su propia vida, logran marcar el lugar donde hay alguien con vida

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Los rescatistas se meten hasta el corazón de los edificios derruídos. Es la única manera de acelerar las labores de desescombro, con el riesgo que conlleva para rescatistas y civiles que se aventuran en ese amasijo inestable. A través de una cámara corporal vemos cómo trabajan en las tripas de la destrucción. Los rescatadores introducen una cámara para comprobar en los huecos de los edificios para comprobar si hay alguien con vida al fondo, como han alertado familiares, que son las grandes voces de alarma ante la falta de efectivos.

Los rescatistas se van pasando la cámara hasta llegar al fondo del todo donde está el último rescatador, identificado con un casco rojo. Con la cámara va grabando cada recoveco escucha las indicaciones de sus compañeros desde fuera. La cámara vuelve hacia atrás, ya no hay más huecos por revisar.

Los rescatadores, poniendo en riesgo su propia vida, logran marcar el lugar donde hay alguien con vida. Ahora solo queda esperar a que lleguen herramientas especializadas como cortadoras de disco para romper el hormigón de forma segura y extraer a los supervivientes.