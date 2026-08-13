El periodista marroquí culpa de la llegada de menores masiva a Ceuta a las redes de tráfico de personas y los colaboradores le rebaten

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En 'Todo es mentira' reciben al periodista marroquí Toufiq Slimani, quien se ha reafirmado en su pensamiento al asegurar en el programa que Ceuta y Melilla son "ciudades ocupadas".

Sin embargo, cuando el mismo ha asegurado que no buscan confrontación, si no entendimiento y diálogo, la abogada Paula Fraga ha saltado: "No se le puede llamar diálogo a utilizar a vuestra población para lanzarla al mar y que entren 80.000 personas en Ceuta".

"Marruecos nunca ha utilizado a su gente", responde tajante el periodista. Un comentario que ha provocado la risa de la colaboradora: "Vives en una realidad paralela". Es en este momento en el que se ha iniciado un intenso debate con el entrevistado en el programa.

El debate entre los colaboradores y Toufic Slimani

Cuando Toufic Slimani ha señalado que España tiene la responsabilidad de devolver a los menores marroquís, Paula Fraga le ha señalado que esta afirmación se trata de "un timo" dado que Marruecos es conocedor de cómo es el trámite en España: "¿Sabes lo que pasa? Que os sobran los derechos humanos. Esas trabas jurídicas son la obligación de cualquier Estado democrático de Derecho que se tome enserio de respetar los derechos de los menores".

Y, a pesar de que el periodista asegura ser conocedor de la ley, el entrevistado culpa de la situación al "efecto llamada": "Los niños no saben interpretar todo esto, los menores no entienden eso y existen redes de tráfico de migrantes".

"Hay niños que piensan que han llegado a Europa y a España al llegar a Ceuta y Melilla. Lo digo porque el Gobierno lo ha dicho", señala Slimani. Una afirmación que hace reaccionar con indignación a los colaboradores del programa: "En ningún momento se ha dicho por parte del Gobierno de España que quien está en Ceuta no está en España, ni en Europa. No lo va a escuchar jamás porque no es necesario decirlo porque Ceuta es España".

Para aclarar su opinión, el periodista concluye que echa la culpa "a las redes de tráfico de personas". Sin embargo, no convence a los colaboradores por las imágenes que han salido de los agentes marroquíes dejando cruzar las fronteras.

Ignasi Guardans, por su parte, señala que "es perfectamente posible" que existieran campañas en redes sociales y, a su vez, que las fuerzas de seguridad de Marruecos permitieran que cruzaran la frontera y les "dejaran morir": "Dar la sensación de que, como eran redes sociales, el Estado marroquí ya no tiene responsabilidad es falsear y tomarnos a todos por tontos".