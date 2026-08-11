Los incendios por negligencias, el gran miedo del eclipse solar en España

Beatriz Benayas 11 AGO 2026 - 21:12h.

Emergencias advierte del riesgo que entrañan las colillas de los cigarros y los catalizadores calientes de los coches estacionados sobre vegetación seca.

El impacto económico del eclipse solar: una oportunidad para la España vaciada

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Interior va a desplegar 9.400 policías nacionales para garantizar la seguridad durante el eclipse y Protección civil llama a la precaución por el riesgo de incendios.Va a haber muchos desplazamientos a zonas de monte. Emergencias advierte del riesgo que entrañan las colillas de los cigarros y los catalizadores calientes de los coches estacionados sobre vegetación seca.

No hay que perder de vista el mapa de riesgo de incendios porque si hoy hay riesgo en buena parte de la península este miércoles la mancha roja de riesgo extremo se extiende y justo coincide con buena parte de la franja donde se va a ver el eclipse total que es donde habrá más gente desplazada.

El presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha asegurado que España está "preparada" para el eclipse total de Sol de este 12 de agosto, un evento que provocará la llegada de millones de personas a las zonas que se encuentran dentro de la franja de totalidad.

"Los incendios son uno de los riesgos que tenemos más presentes. La unidad de evaluación de riesgos va a lanzar boletines diarios, va a estar en coordinación con las direcciones de protección civil de todas las comunidades autónomas. La DGT estará preparada, mantendrá actualizadas todas las vías que son accesibles y en qué sentido lo son. Es importante prever eso al desplazarnos porque no queremos un embotellamiento", ha avisado.

Para prevenir los incendios forestales, todas las comunidades autónomas han recibido un decálogo a través del Ministerio de Turismo, "con instrucciones claras" y recomendaciones en castellano, inglés y lenguas cooficiales. "Está prohibido hacer fuego, no podemos ser más específicos. Lo máximo que podemos decir es reforzar este mensaje todo el tiempo", ha aseverado.

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Respecto a la medida de Tres Cantos (Madrid) de suspender las actividades por el eclipse ante el alto riesgo de incendios, Cigudosa ha defendido que las unidades de protección civil de cada comunidad autónoma "son muy profesionales" y están pensando en este tipo de decisiones.