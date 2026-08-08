La Policía Nacional ya está pidiendo el pasaporte en los controles fronterizos a los viajeros procedentes de vuelos de Italia

Fuentes del Ministerio han indicado que los controles se realizan en la puerta de avión

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El Ministerio del Interior ha reiterado este sábado que los controles fronterizos que se están llevando a cabo a viajeros procedentes de Italia desde las 00.00 horas de hoy son aleatorios y no fronterizos. Fuentes del Ministerio han indicado que los controles se realizan en la puerta de avión (salida de la pasarela de acceso a la aeronave) "sin que conlleve una desviación del flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior".

Añaden que en función del número de pasajeros de cada vuelo, se dispone del número adecuado de policías de Frontera encargados de realizar cada control.

Se realizan controles "de forma aleatoria, no sistemática"

Los agentes fronterizos realizan los controles de "forma aleatoria, no sistemática", sobre los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países y verifican el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Fronteras Schengen; es decir, si disponen de pasaporte válido en vigor y, en su caso, de visado o tarjeta de residencia.

"Se pretende en todo momento la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía, de manera que los nacionales de estados miembros queden eximidos de la inspección y se permita una mayor agilidad de la salida de los viajeros de la aeronave", precisa Interior.

Y explica que en caso de que surjan dudas sobre el cumplimento de los requisitos y sea necesario realizar un control en profundidad sobre algún pasajero, éste es acompañado al puesto fronterizo para, de manera discreta, realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias.

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Si se da el caso, se tramitaría la denegación de entrada o el procedimiento que se precise. "Todo ello con respeto de las garantías y derechos que establece la normativa de extranjería", concluye Interior.

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Los agentes ya piden el pasaporte a los viajeros procedentes de Italia

La Policía Nacional ya está pidiendo el pasaporte en los controles fronterizos a los viajeros procedentes de vuelos de Italia e, incluso, a pie de pista en las llegadas de los aviones, como constatan las imágenes difundidas este sábado por este cuerpo.

Se trata de controles temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de la República Italiana.

Y están operativos desde las 00:00 horas de este sábado y hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo.

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El Gobierno español ha comenzado a aplicarlos después de que el Gobierno de Roma se haya negado a levantar las medidas que aplica a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

Fuentes policiales y de Aena han confirmado a EFE que, de momento, los controles, aleatorios, no están afectando al tránsito aéreo y portuario, ni siquiera en Baleares y Canarias, comunidades a las que viajan mucho turistas italianos.