Los vecinos montan una caravana para proteger a las niñas menores en Ceuta

Los vecinos de Ceuta han agrupado a todas las niñas y mujeres para sacarlas de la calle.

Lo que dice la ley sobre qué hacer con los menores de Ceuta: lo primero, identificarlos, y luego intentar repatriarlos

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Los vecinos de Ceuta se han organizado para ayudar a las menores. Han agrupado a todas las niñas y mujeres para sacarlas de la calle. Lo que se puede ver es una enorme fila de chicas que va en dirección al campo de fútbol del Barrio del Príncipe. Allí se ha montado una carpa para acogerlas. Durante el trayecto, de más de una hora andando, las ha escoltado la policía.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, está en Ceuta dice que son ya 1.342 menores filiados -las ONG hablan de más de 4.000- y ha dicho que el día 16 se traslada a la ciudad Autónoma un equipo de su ministerio para que en pocas semanas puedan empezar a mandar a la Península Ibérica.

"Se va a atender a todos los niños y todas las niñas. Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos con las cifras, lo que estamos ya es generando el procedimiento para que afloren estos niños, se acerquen a policía, proceder con el registro y habilitar las infraestructuras para atenderlos. Entiendo que hay imágenes que son dolorosas, a mí no me gustan nada. La situación ha sido muy compleja, estamos acelerando todos los plazos, habilitando espacios. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península".