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Lo que dice la ley sobre qué hacer con los menores de Ceuta: lo primero, identificarlos, y luego intentar repatriarlos

Lo que dice la ley sobre qué hacer con los menores de Ceuta: lo primero, identificarlos, y luego intentar repatriarlos
Lo que dice la ley sobre qué hacer con los menores de Ceuta. Cuatro
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Más allá de la bronca entre comunidades tirándose la pelota, ¿qué dice la ley sobre estos menores? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

En el momento en el que entran en territorio español, el Estado tiene que activar el sistema de protección. Lo primero es identificarles y recordamos que las ONGS están hablando de hasta 4.800 menores no acompañados en Ceuta ahora mismo de los que solo 528, una décima parte, han sido identificados.

Esos niños y adolescentes tienen que ser atendidos. Como el centro de acogida estaba ya desbordado antes de la llegada masiva, se les va a trasladar temporalmente a dos colegios y a una nave del Tarajal.

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Lo siguiente que tienen que hacer las autoridades es buscar a las familias para ver si es viable la reubicación familiar en origen. Si no, como Ceuta no tiene capacidad, el resto de comunidades tienen obligación de asumir la responsabilidad acogiéndoles y legalmente hay que hacerlo en 15 días.

Si no se cumple ese plazo y hay autonomías que se niegan, interviene la Fiscalía de menores y los traslados se pueden demorar meses.

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