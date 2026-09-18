cuatro.com 18 SEP 2026 - 23:10h.

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Alejandro decía ir con las expectativas bajas a ‘First Dates’ pero se ha encontrado con lo que menos esperaba, cree que podría haber conocido a la que será la mujer de su vida. El soltero cree que están hechos “a imagen y semejanza”. Pero ¿Qué pensará ella?...

Es la segunda vez en el restaurante de Carmen. En su primera cita no tuvo suerte, además, tenía un problema de salud y acababa de someterse a una intervención pero ahora se encuentra mucho mejor.

Carmen se definía como una mujer empoderada y quiere a su lado a alguien con mucha energía y que no sea "una seta", porque ella la tiene. Tras esta declaración de intenciones llegaba Alejandro, que lleva la responsabilidad afectiva "por bandera".

Alejandro sufre un flechazo en 'First Dates'

Nada más verla, Alejandro declaraba: "Han dado con el perfil idóneo". Y es que parecía sufrir un flechazo en toda regla en 'First Dates'. "Le he enamorado", nos decía Carmen.

Ya durante su cena, Carmen le contaba que ha descubierto el mundo de la lucha libre y quiere convertirse en luchadora. A Alejandro, este objetivo no podía gustarle más y le confesaba: "Una fantasía de ese tipo es luchar con alguien, que me inmovilicen y todo..." Para ella, esta es "una fantasía un poco rara", pero lo tiene claro: "No estoy cerrada a experiencias nuevas".

"Me encantaría cumplir mi fantasía con Carmen y que me asfixie con esos hermosos muslos", nos decía él a solas y es que, además, había algo que le decía que estaba ante la mujer de su vida: ha soñado con ella antes de conocerla.

Tan a gusto estaban que se marchaban a pasar un ratito a solas. Carmen le preguntaba si le gusta que le toquen el pelo, él le decía que se queda "como hipnotizado", ella lo hacía y él se lanzaba a besarla.

La decisión final de Carmen y Alejandro

A los solteros les tocaba decidir si volvían a verse o no después de la cena. Pasada la cita, el equipo les preguntaba si tendrían una nueva cita y él lo tenía clarísimo, cree que les han hecho "a imagen y semejanza", con lo que bromeaba explicando que tendría no una sino muchas citas más con Carmen: "Hasta el fin del mundo y que la muerte nos separe". Y, cómo no, Carmen le correspondía y los dos se marchaban juntos y de la mano de 'First Dates'.