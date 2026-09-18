Asegura que tanto trabajadores como inmigrantes reciben un trato denigrante por parte de la directora de la ONG

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El trabajador de una ONG ha denunciado en exclusiva en ‘En boca de todos’ el trato de esclavitud que están recibiendo miles de inmigrantes irregulares. Asegura que les tiene desde que se levantan hasta que se acuestan trabajando a cambio de ponerles en contacto con abogados mientras que ellos cobran 80€ diarios por cada uno de ellos.

Según el testimonio de un trabajador de la ONG denunciada, tienen a los inmigrantes trabajando todo el día en labores de limpieza, reparto de comida, recuento… de forma abusiva. Asegura que les chantajean con ponerles en contacto con un abogado que les ayude con los papeles para recibir el asilo en España.

Este trabajador asegura que la ONG tiene acogidos a 1169 inmigrantes irregulares y que recibe del Gobierno 80€ diarios por cada uno de ellos. Insiste en que reciben un trato abusivo, que les quitan los papeles, los móviles y todas sus pertenencias. Incluso, manifiesta que han sido atendido por sanitarios que no lo son.

Respecto a la directora de la ONG, relata que: “Acosa a los trabajadores y abusa de la inmigración para hacer tareas… Te cambia todo, malas caras, te cambia todo, que nunca habíamos visto… Por la necesidad que tenemos callamos y punto. Estamos muy cansados, no podemos más”.

Impresionado y asegurando que estábamos viendo un nuevo efecto llamada, Mohamed y Punto se ha mostrado muy crítico con esta situación: “Me he quedado impresionado… Si esto no es un efecto llamada, ya no sé… Mbappe cobra menos que la ONG… Este buenismo hace que las mafias se aprovechen de esta situación para engañar a otros inmigrantes que saben que, si vienen aquí y les acoge una ONG, ya está dentro y con papeles”.

Bárbara Royo también ha tenido la sensación de que algunas ONG están actuando de forma cuestionable: “Son una mafia, se embolsa tres millones al mes”. Sin embargo, Carlos Cuesta ha cuestionado cuál era la función de estos trabajos ya que podrían ser trabajos propios de acondicionamiento de las instalaciones para su propio bienestar.

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