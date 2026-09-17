Valencia hace balance del diluvio de anoche, que desató el miedo en los municipios más afectados por Dana de hace dos años.

Las lluvias impactaron en muchas de las zonas que se inundaron hace casi dos años con la Dana.

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Valencia hace balance del diluvio de anoche, que desató el miedo en los municipios más afectados por Dana de hace dos años. Las lluvias torrenciales han vuelto a anegar las calles de Torrent.

La fuerza del agua se lleva por delante contenedores en medio de la calle. Cubre los vehículos y desborda alcantarillas, incapaces de tragar más. A punto de cumplirse dos años de la tragedia que provocó 231 muertos el grito que más se escucha en las calles es "Otra vez, no".

Valencia revivía anoche el pánico de la Dana. Una lluvia torrencial de dos horas dejaba las calles completamente anegadas. Un diluvio que golpeaba a la capital. Pero también a localidades como Torrent, donde estas mujeres tuvieron que ser rescatadas de su coche, atrapado en mitad de la corriente. El agua volvió a entrar en garajes, comercios y metro dejando las vías totalmente inundadas.

El notable aumento del caudal del Barranco del Poyo, en Paiporta, hizo temer, de nuevo, lo peor, pero esta vez no llegó a desbordarse.

Fuertes lluvias vivieron también en el Hospital Clínico de Valencia. Intentaron frenar el agua con cubos y toallas pero el agua pudo con el techo del hospital. Lluvias torrenciales que inundaron también las vías del metro de Valencia. Desde la terrible Dana de octubre del 24 no se había vuelto a ver el metro de Valencia así. Con las vias convertidas en auténticos canales navegables. Con estaciones estratégicas de la red, como Benimaclet o Machado, completamente anegadas. Con trenes atrapados en los túneles tras las cascadas repentinas provocadas por las lluvias. Con pasajeros incrédulos por lo que veían a su alrededor, agua brotando por todos lados, cayendo por pasillos y escaleras.

Una situación extrema que también afectaba a varias estaciones de cercanías sumergidas, literalmente, bajo las aguas. Durante toda la noche se ha trabajado para reanudar un servicio que aún no ha recuperado la plena normalidad.

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Valencia amanece hoy con los destrozos visibles de una noche de aguaceros.Todavía hay numerosas incidencias por resolver como tuneles y bajos anegados y hoy las labores se centran en achicar aguar y retirar objetos.

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Vuelve también el barro a las calles de Paiporta. Las alcantarillas, casi dos años después de la Dana en Valencia, no tragan. En el Barranco del Poyo hoy corre el agua ante la mirada de los vecinos. Y en los garajes, inundaciones importantes, mientras los ascensores vuelven a sufrir daños.

En Torrent, también recuerdan la dana tras las lluvias. Aquellos momentos donde las horas no pasaban. Gente como Carles que hoy limpia todo para intentar abrir su escuela de inglés esta tarde.

Las lluvias impactaron en muchas de las zonas que se inundaron hace casi dos años con la Dana.

Ademas, como en la pasada dana, los vecinos denuncian que el Es Alert llegó tarde y revivieron los momentos más duros. Algunos que lograron salvar sus vidas vivieron de nuevo el trauma otra vez.