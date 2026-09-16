Horizonte Madrid, 16 SEP 2026 - 22:11h.

El magistrado les ha hecho una confesión al equipo durante el café que revela en el programa

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Iker Jiménez interrumpía el debate en la mesa de 'Horizonte' para dar paso al juez Villegas para que cuente lo que les ha revelado que intuye durante el café: "Son también rumores, son un runrún sobre libertad que está ocurriendo con vosotros".

"Pido ayuda a vosotros"

El colaborador es directo en cuanto le da paso el presentador: "Pido ayuda". "Simplemente pido ayuda a vosotros, que sois valientes, al público que sigue fielmente este programa, a los invitados que siempre nos dan un ejemplo de libertad", añade.

Y es que Jesús Villegas asegura: "Quieren amordazarnos a los jueces. Les molesta muchísimo que hablemos en público y sé de buena tinta que quieren prohibirnos que intervengamos en medios como este". Sin embargo, el colaborador lo tiene claro: "Habrá que aprovechar hasta el último momento".

Ante el asombro de Carmen Porter, Villegas informa: "Hasta que entramos en este estado de parálisis legislativa, que se lo debemos curiosamente a los enemigos de España, pues efectivamente había iniciativas legislativas para coartar la intervención de los jueces en público". No obstante, se trata "ahora mismo" de "un runrún": "Se dice el pecado, pero no se dice el pecador".

"Efectivamente, estamos irritando mucho gracias a vosotros, por supuesto, y esto lo quieren cortar", añade antes de afirmar que "algún toque" sí que ha tenido. "Para que nadie diga que el señor Villegas no es valiente", comenta Iker Jiménez.