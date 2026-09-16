Código 10 Madrid, 16 SEP 2026 - 00:01h.

Los detalles de ese nuevo intento de entrada masiva producida el pasado 13 de septiembre

Los programas completos de 'Código 10', disponibles en Mediaset Infinity

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En 'Código 10' tienen una exclusiva que "va a enfurecer por completo al pueblo de Ceuta y todos los españoles": "La ciudad autónoma ha estado a punto de sufrir una nueva invasión masiva".

Melchor Muñoz, jefe de Comunicaciones de la Policía Local de Ceuta, entra en el programa para dar toda la información al respecto.

Los detalles de esa nueva entrada masiva

Para empezar, el entrevistado quiere aclarar que esta noticia no la tiene a través de su puesto de trabajo. "Es una información que me dan a mí personalmente. No me ha llegado la lechuza con el sobre lacrado. Ha sido personal del Cuerpo y Fuerza de Seguridad que se movilizó el domingo sobre las cinco y algo de la tarde porque había un probable asalto masivo de alrededor de unas 1.500 personas", informa.

Sin embargo, Melchor Muñoz se niega a revelar quién se la da: "No voy a poner a nadie en un compromiso que en bastante compromiso me estoy poniendo yo. Aquí estoy para defender lo mío".

"Antes de desplegarse las fuerzas, para no alertar a nadie, despliegan drones y están pendientes a este tema", añade el entrevistado añadiendo que, sin saber por qué, finalmente "no se produce" el asalto. "Desconocemos si los para Marruecos porque la información que después se desvela no la tengo", comenta.

Además, "se llega a ver" un grupo de personas en la frontera, asegura. "Está claro que la amenaza está ahí. La amenaza no se quita, entre otras cosas, no se está poniendo nada para que esta amenaza no continúe", insiste el entrevistado.

"Lo que sí te puedo decir es que se están viendo muchísimos más inmigrantes dentro de Ceuta y no se conoce la procedencia de ellos", concluye antes de que Susana Díaz y Ana Vázquez comenten esta exclusiva. Además, tras la publicidad, Nacho Abad recibe un mensaje de 'X' que sirve como "dato aledaño para confirmarlo".

Teresa Gómez corrobora la información con sus fuentes policiales

Durante el programa, Teresa Gómez recibe información de una fuente policial que se encontraba en el lugar durante el nuevo intento de asalto a Ceuta sobre el que han informado en exclusiva en 'Código 10', corroborando así con sus fuentes la noticia. Melchor Muñoz reacciona a la jefa de Investigación de ‘The objective’ antes de entrar en un intenso debate con Susana Díaz.

'Código 10' se infiltra en un grupo donde se estarían organizando para un nuevo asalto

Tras mostrar los mensajes que se difunden a través de redes sociales en el entorno marroquí, David Aleman da paso a un video para mostrar los mensajes de un grupo de Whatsapp donde se estaría gestando la próxima entrada masiva el 23 de septiembre.