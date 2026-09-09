Código 10 Madrid, 09 SEP 2026 - 02:50h.

Elisabet Muñoz ha ido a pie de camilla a comprobar las cifras que daba la ministra Mónica García

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Según Nacho Abad, la ministra Mónica García dijo que "solo se estamos atendiendo a los españoles y que es una mínima cantidad de inmigrantes". Una información que desmiente en el plató de 'Código 10' Melchor León: "Los datos médicos que tenemos son otros. Evidentemente se están atendiendo a muchísimas más personas que lo que dice la ministra".

Algo que corrobora la entrevistada del programa, Elisabet Muñoz, secretaria de SATSE en la ciudad autónoma.

Los datos recopilados "a pie de camilla"

"La ministra miente, no sé si porque le mienten a ella o porque se quiere creer las cifras que le dan", asegura a cámara.

Como a la entrevistaba no le cuadraban las cifras, el sindicato de Enfermería decide ir a "pie de camilla de cada persona del hospital a contrastar los datos que tenían una disparidad enorme con lo que nos trasladaban incluso el secretario de Estado de Sanidad".

"Comprobamos que estos datos eran falsos, tenemos las pruebas y las cifras que doblan o más de lo que la ministra ha manifestado públicamente. Es una vergüenza lo que están haciendo con esta ocultación de datos", afirma con rotundidad Elisabet Muñoz.

Y es que, a pesar de que Mónica García ha asegurado que actualmente se encuentran 104 personas ingresadas, lo cierto es que "es una verdad a medias": "El dato real es que se han tenido ingresados 116 pacientes para 11 enfermeras y en urgencias 384 pacientes para 11 enfermeras a 20:30 horas de la tarde, todavía queda el resto de la noche".

"El problema es que la ministra habla de datos sin incluir la asistencia a los inmigrantes porque ellos consideran que está fuera de la urgencia y, directamente, no lo cuentan", señala. "La otra parte que oculta la ministra es que no dice para cuántas enfermeras", añade.

Además, la secretaria de SATSE confiesa que tiene "los datos concretos de cuántas enfermeras se encargan de cuántos pacientes".