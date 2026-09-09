Código 10 Madrid, 09 SEP 2026 - 02:02h.

El testigo siente miedo de que descubran su identidad porque, en ese caso, se enfrentará a "torturas" y la "cárcel"

En Mediaset Infinity encontrarás todos los programas completos de 'Código 10'

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El Gobierno sigue negando que Marruecos esté detrás de la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio pese a las pruebas que han salido. Sin embargo, 'Código 10' ha tenido acceso a una conversación de uno de los compañeros del programa con un testigo clave pues fue miembro de uno de los grupos de Whatsapp que instigó la llegada masiva a Ceuta.

Conectan con Iñaki Anciburu, reportero y autor de esta información, quien revela cómo consiguió esta información: "Nos hemos ganado la confianza de un testigo clave porque era miembro de uno de estos canales".

"Nos ha contado el contenido de estos grupos de Whatsapp, el nombre del mismo, cuánta gente había dentro y cómo se gestó la entrada a Ceuta el 30 de julio", informa.

'Código 10' ha conseguido contactar con él llamando a todos los números de teléfono que aparecen en uno de los informes: "Conseguirlo no ha sido nada fácil", comenta Nacho Abad.

Las declaraciones reveladoras del testigo clave

En el programa se muestra lo que dice el testimonio literalmente y, a su lado, la traducción de la primera respuesta que dio a 'Código 10': "Creo que soy el único testigo de lo que sucedió, de cómo se desarrolló y de quién lo planeó; pero si la policía marroquí se entera de lo que le he contado (y de lo que dije a su colega) me enfrentaré a torturas y a la cárcel".

"El objetivo es poner a España de rodillas, obligándola a apoyar el dossier del Sáhara y a distanciarse de Argelia, el adversario de Marruecos", continua en otro de los mensajes.

Además, revela más información "de viva voz" y, para proteger su identidad, el programa se la distorsiona y la dobla por encima.

En cuanto a cómo encontró el grupo de Whatsapp, asegura que fue a través de Facebook: "Me uní y vi a jóvenes incitando a saltar la valla. No por mar, si no la valla. Llevaban planeándolo cerca de un mes o dos".

"Les dije que quien quisiera emigrar debía hacerlo en grupos pequeños de tres o cuatro personas, lo demás sería un caos y los españoles no los recibirían con flores", continúa.

Sin embargo, esta recomendación no fue recibida de buen agrado: "Me insultaron y me dijeron que me quedara en Marruecos comiendo cuscús como si ellos fueran a ir a España a darse una gran vida".

"Al final me di cuenta de que eran simples instigadores, que ni si quiera participaron en el asalto. Ni ellos, ni yo", añade.

Y es que, según el testigo clave, el administrador "era un agente de Inteligencia" y se dio cuenta "tras recibir un mensaje en el que se decía que el ataque estaba a punto de iniciarse: 'Hoy vamos todos; el último que salga apaga las luces; lo quemaremos todo hasta los cimientos'".

En ese grupo "había 3.000 personas", informa el periodista de 'Código 10'. "Había poca actividad pero, sobre todo, eran los administradores los que iban hablando", apunta Iñaki Ainciburu.