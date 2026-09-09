Código 10 Madrid, 09 SEP 2026 - 00:11h.

Todos los detalles de este aviso de los servicios secretos estadounidenses y la respuesta textual del departamento de Estado

Encuentra los programas completos de 'Código 10' en Mediaset Infinity

Compartir







El martes de 'Código 10' arranca mencionando todas las exclusivas que traen para la noche: una de ellas es que "los servicios secretos de los Estados Unidos alertaron al CNI de que nos invadían".

Para ello conectan con el autor de la información, el periodista de NTN24 Roberto Macedonio, quien se encuentra en Washington para dar todos los detalles.

Todos los detalles de este aviso

Según afirma el periodista, "Donald Trump no quiere que Ceuta o Melilla sean de soberanía marroquí a pesar de que hay una amistad entre Estados Unidos y el reino de Marruecos". Y lo dice gracias a la información que le ha transmitido "una fuente absolutamente cercana al Presidente que habla con él todas las semanas".

"Respecto a la información de Inteligencia, los servicios secretos de Estados Unidos detectaron un flujo migratorio inusual días previos y notificaron a los servicios de Inteligencia españoles. Hay comunicación constante entre ambos servicios de Inteligencia dado que, tanto Estados Unidos como España, son países de la OTAN", es la respuesta textual que le dan a Macedonio desde el departamento de Estado, equipo de Marco Rubio.

Además, su fuente norteamericana de la Inteligencia norteamericana asegura que "en el marco de esas conversaciones que mantienen, cuando detectan que algo así puede ocurrir, esa información la ponen a disposición del CNI".

Continuando con "la respuesta oficial sobre la soberanía de Ceuta" del departamento de Estado, lee: "Estados Unidos está al lado del pueblo de España frente a esta flagrante violación de su soberanía y de los derechos humanos".

En cuanto a la reacción de la Inteligencia estadounidense, sus fuentes le informan de que "ahora hay un mayor monitoreo". Además, la "pista de la reacción interna" hay que fijarse en "la cantidad de reacciones que hubo desde Washington en cuanto eso se produjo".

En Washington "culpan a una persona 'on the record'", al igual que lo hace el departamento de Estado en su respuesta: "Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la inmigración ilegal masiva hacia Europa".