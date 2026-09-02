Código 10 Madrid, 02 SEP 2026 - 03:30h.

Una vecina ceutí reta a Pablo Fernández a llamarle racista al dar su opinión sobre la crisis migratoria en Ceuta

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Cuando María José, una vecina ceutí, pide a los políticos "que se pongan las pilas" porque "ninguno está a la altura" y señala a Podemos como el partido que "nos ha dividido a todos", Pablo Fernández reacciona: "Coincido en que ha habido un ataque de Marruecos contra España, que Ceuta está en una situación absolutamente crítica, que el Gobierno ha tenido una inacción total y también que, tanto el PP como Vox, son socios de Estados Unidos e Israel que son los socios de Marruecos y Marruecos ya ha dicho que quiere quedarse con Ceuta y Melilla".

“Creo que es imprescindible romper relaciones con Marruecos ya”, añade antes de enzarzarse en un intenso debate con Carlos Cuesta. Es en ese momento cuando la vecina ceutí interrumpe para dirigirse directamente al secretario de Organización de Podemos.

"Llámame racista"

"Pablo, una cosita: llámame racista como se lo has llamado a Noelia. Primero los españoles, luego los que vengan de fuera", le indica tajante María José.

El secretario de Organización no duda en responderle: "Yo creo que primero las personas independientemente del color de su piel e independientemente de su procedencia".

"Primero las personas sin que me quiten mis derechos. Yo soy una persona. Para que ellos tengan sus derechos a mí me han quitado los míos", reacciona la vecina. “Creo que lo importante es no darle poder a los partidos políticos que quieren apoyar a Estados Unidos e Israel, que son los socios de Marruecos, para que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla. Es muy, muy, muy importante”, concluye el colaborador