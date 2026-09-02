Código 10 Madrid, 02 SEP 2026 - 02:26h.

Tras el baile de cifras sobre el número de inmigrantes en Ceuta, 'Código 10' realiza una investigación en la comunidad autónoma

Los programas completos de 'Código 10' están disponibles en Mediaset Infinity

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El Gobierno de España ha dado distintas versiones sobre el número de migrantes que quedan Ceuta: mientras que Marlaska señala 5.000, Pedro Sánchez asegura que se van a crear plazas para albergar a 6.000 inmigrantes.

Sin embargo, estas cifras serían "mucho mayores" según otras personas y organismos. Un ejemplo de ello es la Cruz Roja, quien reparte 9.000 comidas diarias, o el propio presidente de Ceuta, quien eleva el número a 10.000. Una cifra que se quedaría corta para el Sindicato Unificado de Policías puesto que aseguran que son 15.000, es decir, "tres veces más que las cifras oficiales del Gobierno".

En cuanto a los menores identificados, las cifras siguen bailando: Marlaska identifica 1.500 filiados, Sira Rego apunta 1.470 identificados y 1.200 sin identificar. Elma Saiz, por su parte, señala 2.500, mientras que Carlos Cuerpo eleva la cifra a 2.900.

Ante estos datos surge la gran pregunta: ¿Qué numero de migrantes continúa en Ceuta? En 'Código 10' se ha llevado a cabo una investigación para descubrir la cifra de los inmigrantes que actualmente siguen viviendo en la ciudad autónoma.

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¿Cuántos inmigrantes quedan en Ceuta?

El equipo del programa se desplaza hasta el "campamento ilegal más sorprendente y más poblado" de Ceuta: la playa del Trampolín.

Allí, lo inmigrantes han creado "una especie de bazar" donde se puede comprar "absolutamente de todo". "La cantidad de personas hacinadas es incontable pero, tal y como afirman fuentes policiales, alrededor de 8.000 personas reciben comida diaria".

En Loma Colmenar, el programa presencia "una cantidad ingente de menores". "Es un desastre, no podemos ver la gente así, es una pena", señala una vecina ceutí. Las personas, que habían sido desalojadas del lugar, acaban volviendo a la zona.

Mientras, en el polígono de El Tarajal, "a primera vista lo que sorprende son las casas de este asentamiento": "Son tiendas de campaña, palés... Entrar en esta nave industrial es entrar en una nueva ciudad".