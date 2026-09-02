Código 10 Madrid, 02 SEP 2026 - 00:37h.

El informe policial incluye cómo organizó la entrada Marruecos y qué policías marroquís colaboraron

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El Gobierno de España y Marruecos "dijeron en un primer momento que han sido las mafias" las causantes de la entrada masiva a Ceuta.

Sin embargo, en 'Código 10' han tenido acceso a unos informes policiales que prueban que "realmente el Gobierno marroquí podría estar implicado en la organización de esa entrada masiva".

El informe que demostraría la implicación de Marruecos

Según afirma Nacho Abad, "el nivel de detalle de este informa es tal que especifica quién está detrás de este ataque contra nuestra integridad territorial": "Lo de Rusia e Israel es un chiste, señor Sánchez".

La investigación policial a la que el programa ha tenido acceso "acredita la participación de Marruecos", señala, incluyendo fotografías y los nombres de los policías, miembros de los servicios de Inteligencia marroquís implicados en la invasión.

"La coordinación en Marruecos alcanza tal nivel que, según la investigación, los organizadores incluso gestionaban el tráfico y sincronizaban todos los semáforos para que estuvieran todos en verde para facilitar la velocidad de llegada de migrantes a la frontera en vehículos", informa el presentador.