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Ana Brito es la madrina de la nueva temporada de 'Lo sabe, no lo sabe', que se ha estrenado hoy en Cuatro. La humorista, creadora de contenido y presentadora es amiga de Xuso Jones, con el que tiene un podcast en común, y por fin ha cumplido su promesa de participar en el programa y lo ha hecho en Benidorm.

La cómica le ha explicado al presentador que ha consensuado con la directora que jugaría de manera diferente, cambiando una de las reglas durante su participación: "Yo voy a elegir a personas, pero no me voy a quedar el dinero, se lo voy a dar a ellos". Xuso Jones le ha confesado que le ha parecido "una idea brillante" que el dinero se lo lleve la gente que le ayude.

Durante su participación, Ana Brito ha ido escogiendo a diversas personas por las calles de Benidorm para que fueran respondiendo preguntas y así hacerles ganar dinero. En una de las pausas entre preguntas ha revelado cómo conoció a Xuso Jones, del que ahora es amiga íntima y con el que copresenta un podcast desde hace años. Puedes verlo en el vídeo de arriba y si quieres ver su participación al completo el programa íntegro y los momentazos del mismo están disponibles en Mediaset Infinity.