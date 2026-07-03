Xuso Jones busca “Sabelotodos”: ¡apúntate al casting para participar en 'Lo sabe, no lo sabe'!

Si eres fan de “Lo sabe, no lo sabe” y has soñado con que Xuso te escoja por la calle, ahora también te puede escoger online

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Cada día tenemos más seguidores y toda la gente nos dice por la calle que nos ven todos (o casi todos) los días. Pero sabemos que entre todos ellos hay algunos que sois verdaderos fans del programa. Pero fans, FANS. De los que no se pierden una sola entrega, que se saben la mecánica al dedillo y que sienten a Xuso Jones casi como uno más de la familia.

Nosotros os llamamos los Sabelotodos. Porque lo sabéis todo sobre el programa. Si eres uno de ellos, puede que alguna vez hayas soñado con que Xuso te elija por la calle y te diga eso de: “¿Sabes coser? Pues ¡enhebra!”.

Si te has sentido identificado con todo lo anterior, estás de suerte. Porque ahora puedes presentarte como candidato para concursar en tu programa favorito y optar a llevarte hasta 50.000 euros.

Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Muy pronto podrías conocer a la Petunia, la Princess, Bachete y el resto de la pandilla.