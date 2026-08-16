Ambas víctimas estaban en una bodega que acabó inundada por el reventón de agua

Todo apunta a que esto ha ocurrido como consecuencia de los incendios

Compartir







LeónDos mujeres de 60 y 80 años han muerto por la riada en Manzanedo de Valdueza, en León. Una tromba de agua ha arrastrado barro y piedras y ha dejado importantes destrozos en otras localidades de la zona. Ambas víctimas estaban en una bodega que acabó inundada por el reventón de agua.

Esta zona estaba en aviso amarillo y lo cierto es que nadie se esperaba que pudiese ocurrir algo parecido. Los heridos por esta riada mortal han sido dados de alta.

PUEDE INTERESARTE Momentos de miedo e incertidumbre durante los ocho segundos que duró el terremoto de Granada: se temen más réplicas

"Las fuertes tormentas han provocado una fuerte corriente de barrio", según el alcalde

El pueblo está hecho polvo después de la riada. Todo apunta a que esto ha ocurrido como consecuencia de los incendios, ya que la zona quemada del monte es donde se ha originado el reventón. Al no haber vegetación, no se ha podido contener el agua y todo ha acabado en una avalancha de barro y piedras.

La riada entró a las calles y a la bodega donde se encontraban las dos mujeres que han perdido la vida. "Las fuertes tormentas han provocado una fuerte corriente de barrio y lodo. Fatalmente hemos tenido que perder a dos vecinas", explica Marco Morala, alcalde de Ponferrada.

PUEDE INTERESARTE Cuando viajar es volver a empezar: la historia de Marta que recuperó su pasión de juventud y viaja por todo el mundo

Bouzas, otra de las zonas afectadas por la riada

Las dos mujeres, de 60 y 80 años, fueron arrastradas al salir a la calle. El aviso al 112 llegó poco antes de las 20:00 horas del sábado. Se temía que varias personas estuviesen desaparecidas pero fueron localizadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Los Bomberos, Policía, sanitarios y un helicóptero se desplazaron hasta la zona para ayudar. Los vecinos destacan que nunca habían visto esta escena. "Yo tenía miedo porque estaban mis hijas y mis hermanos. Mi hija había ayudado a sacar a los bebés y a la señora la sacaron de ahí", dice una residente visiblemente emocionada.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Aunque no es el único punto afectado por la riada. El agua arrastró vehículos en Bouzas, aunque no se tuvo que lamentar daños personales. Ahora, los vecinos miran a los montes con preocupación, ya que sufrieron varios incendios y la pérdida de vegetación favorece que el agua arrastre piedras por la ladera.