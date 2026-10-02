Horizonte Madrid, 02 OCT 2026 - 22:30h.

Alberto Sotillos y Roberto Vaquero rebaten a Lucía Etxebarria sobre el número de personas que hay en Sol

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En la mesa de 'Horizonte', Lucía Extebarria confiesa que ha estado en la Puerta del Sol y asegura: "No hay ni Perry". Algo que ha grabado con su móvil para su canal de Youtube y donde se puede ver cómo se trata de "una ocupación del espacio" pero que, realmente, "había muy poca gente".

"He ido andando hacia el Congreso y había dos grupos: el de CCOO no había ni 50 personas, en el otro había un montón y más prensa que gente. No ha llegado a haber, ni de lejos, 500 personas. Es mentira", afirma la colaboradora.

Sotillos y Vaquero, en desacuerdo con la versión de Lucía Etxebarria

Roberto Vaquero, escritor e historiador, apunta: "Yo creo que se va a disolver pero si hay gente que les echa gasolina, yo sí creo que pueden volver porque ha dicho que cuatro gatos, y es verdad, pero también porque se estaban moviendo por otros sitios. La movilización que hicieron el otro día, cuatro gatos no eran, ojalá lo fueran".

Alberto Sotillos, por su parte, explica por qué a Sánchez no le interesa un adelanto electoral y reacciona a la perspectiva de su compañera de mesa: "En Sol hay un poquito de gente. No lo minusvaloremos".

"Cualquier concierto de Omar Montes tiene 20 veces más, sin ironía. Reúne a 20.000 personas, allí no hay ni 1.000. Claro que Sol está llena siempre, entonces ocupas la mitad con carpas y el poco espacio que queda se llena de gente", rebate la escritora.