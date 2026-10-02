Horizonte 02 OCT 2026 - 00:52h.

Isabel Díaz Ayuso opina en 'Horizonte' sobre los dos decretos de vivienda del Gobierno que se votarán mañana en Congreso: “Uno es lamentable y el otro más”

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Ayuso eleva el choque contra la delegación del Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid concede esta noche una entrevista a 'Horizonte' tras anunciar este jueves en la Asamblea de Madrid que interpondrá un recurso contencioso contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su "inacción" tras negarse a desalojar la acampada en Sol por el derecho a la vivienda.

En el programa, la política del Partido Popular se pronuncia sobre este asunto y habla sobre su decisión de recurrir a los tribunales: "La imagen de Madrid no es eso. Cuando se está cometiendo una ilegalidad, una autoridad como es mi caso no se puede quedar de brazos cruzados", ha dicho la Ayuso que afirma que no se puede permitir que la situación se "vaya eternizando": "¿De qué van? Eso no se puede permitir".

Con contundencia, Ayuso comparte su perspectiva sobre la "acampada ilegal" y que pasará con ella: "Hemos pedido a la justicia que actué y se va a elevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una sala decidirá que es lo que va a ocurrir y yo estoy obligada a que se cumpla la ley, y por tanto denunciarlo y que la justicia actué".

Sobre la acampada, la presidenta madrileña insiste en que "la vivienda les da igual" y que se trataría de un complot: "Lo que necesitan es la revolución. No soportan perder el poder. En España, cuando esta izquierda ha ido a perder el poder siempre se ha creado una situación anómala entorno a las elecciones para tenernos despistados".

Ayuso opina sobre los dos decretos de la vivienda del Gobierno: “Uno es lamentable y el otro más”

Durante su entrevista en el programa, Isabel Díaz Ayuso también ha opinado sobre los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de PSOE y Sumar por vía de urgencia llegan este viernes al pleno del Congreso de los Diputados, donde se votará su convalidación. Tajante, la presidenta de la capital ha cargado contra las medidas de ambos:

"Uno es lamentable y el otro más. Uno te dice que una vez que has puesto tu vivienda en alquiler, 'chao a tu casa para siempre', y el otro que como tengas una segunda vivienda, que te van a freír a impuestos. Ninguno de los dos vale, es un disparate". Y es que, según ha asegurado Ayuso, el Gobierno realmente se está preparando para "seguir quemando las calles":

"Por eso, me veo obligada a ir a un tribunal y pedir amparo judicial para toda la gente cuyos derechos están siendo vulnerados ahora mismo en la puerta del Sol y porque eso no es España y no se puede permitir". "La decadencia es virus cancerígeno que se pega y se propaga a gran velocidad", ha declarado Ayuso con firmeza.