Código 10 Madrid, 30 SEP 2026 - 00:19h.

El programa expone las imágenes de la agresión al equipo de 'Código 10' en la acampada de Sol

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En 'Código 10' hacen una comparativa de dos imágenes: el asentamiento del Trampolín donde continúan estando los inmigrantes y la acampada en la Puerta del Sol para, presuntamente, exigir soluciones al grave problema de la vivienda.

Es en ese momento cuando aprovecha Nacho Abad para hacer un inciso y mostrar a los espectadores los trozos de una cámara que se encuentran sobre una mesa. "Me llevan los diablos y se lo voy a decir bien clarito: A los cámaras de 'Código 10' no se les toca, a los periodistas de 'Código 10' no se les pega, ni se les patea. No lo vamos a tolerar y lo vamos a denunciar las veces que haga falta".

La denuncia de 'Código 10' tras la agresión al equipo

El presentador señala que no ha oído a "ningún ministro del Gobierno criticar la barbaridad que pasó el otro día en la Puerta del Sol". También se dirige directamente a los manifestantes: "A los que queréis reivindicar, con razón o sin ella, de forma pacífica: Olé por vosotros pero echad a la calle a estos violentos".

El programa expone las imágenes donde se ve toda la secuencia de la agresión, además de la denuncia interpuesta en la Policía. Nacho Abad pide que pongan la imagen "del tipo que, como un cobarde, se esconde detrás del pañuelo palestino levantándole el puño al cámara para pegarle": "Espero que hoy mismo le echen de la acampada y a la ladrona también".

También lanza una petición a José Pablo, presidente de RTVE: "Una presentadora tuya y un reportero tuyo han dicho que esto fue un desalojo pacífico. Cinco veces. Espero una rectificación mañana desde TVE porque si no seréis un bulo".

Para cerrar el tema, el presentador asegura que ha denunciado cuando se les ha dificultado el trabajo a los reporteros de la cadena pública. "Lo pienso seguir haciendo pero compañeros somos todos", añade.