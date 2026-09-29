En directo | Decenas de inmigrantes irregulares son devueltos a Marruecos

‘En boca de todos’ informa en directo de la devolución de al menos 80 inmigrantes a Marruecos

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En directo desde la Playa del Tarajal, Jordi Juliá ha informado de la devolución voluntaria de al menos 80 inmigrantes irregulares a Marruecos tras el desmantelamiento policial de Playa Benítez.

‘En boca de todos’, el único programa que sigue informando en directo de la dramática situación que vive la ciudad de Ceuta, ha sido testigo de la devolución voluntaria de decenas de inmigrantes irregulares tras ser desalojados de Playa Benítez por los agentes de la Policía Nacional.

Según ha informado Jordi Juliá en directo, los agentes estaban agrupando a los inmigrantes y subiéndoles a autobús destino al CATE de Ceuta, desde dónde iban a ser triados y devueltos a Marruecos. Una información ante la que algunos han escapado, al parecer unas treinta personas y otros han decidido marcharse voluntariamente. Según ha podido contar el reportero de ‘En boca de todos’, unos 80 inmigrantes cruzaban hasta el momento la frontera de Marruecos, de regreso a su hogar.

Según ha podido saber le programa, entre las personas que había pasado el triaje policial, los agentes habrían identificado a inmigrantes con antecedentes penales.

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