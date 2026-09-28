cuatro.com 28 SEP 2026 - 23:15h.

Antonio quería seducir a su cita con un baile muy íntimo... pero a ella le horrorizaba

Gaia cree que la elegancia va más allá de la ropa que uno se ponga: "No es mi prototipo"

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Aunque Antonio parecía caer rendido a los pies de Gaia en su cita en 'First Dates', ella no las tenía todas consigo. Gaia quería saber qué importancia le da Antonio al sexo en su vida. Él es muy pasional “pero no con cualquiera”, le lanzaba un piropo, una mirada intensa… pero para ella “roza la línea de la excesiva seguridad” o el “egocentrismo”. Ella es muy pasional, él pensaba que por eso iba a triunfar con su baile… pero lo cierto es que a Gaia le espantaba: “No puede ser que esto esté pasando”.

Antonio se dedica mucho a su cuerpo, hace apnea en hielo por la mañana, tiene una rutina de gimnasio… y aunque es relaciones públicas en un pub, también hace colaboraciones con otros clubs.

Carlos Sobera le preguntaba qué tipo de servicios daban, él evitaba entrar en detalles y el presentador imaginaba que se refería a stripper. Sin embargo, para Antonio es mucho más, él hace bailes muy íntimos: “Yo saco todo el carácter, pongo mi personaje enfrente y me tiro”.

A su encuentro en ‘First Dates’ llegaba Gaia. Es italiana como él y le parecía guapo, pero solo eso: “Es poco elegante y no es mi prototipo, la elegancia no depende solo de la ropa que uno lleva”.

Pero a él sí le gustó ella, mucho: “Me ha impresionado, tiene buena presencia”. Así que ha intentado conquistarla por todos los medios, Antonio desplegaba todas sus armas de seducción pero a ella no le convencía: “Todo el rato así ‘es que soy un playboy’. Vale, para las mujeres más jovencitas a lo mejor sí”.

El baile sexy de Antonio para Gaia

Tras la cena, Gaia se iba a un sitio un poco más íntimo y, de repente, Antonio llegaba con una máscara. La cara de ella lo decía todo, más que sorprendida estaba incómoda, pero él parecía no percibirlo.

Le bailaba de una forma muy sexy, pero a Gaia no se lo parecía e incluso en una pirueta se caía encima de ella: “Yo decía, no puede ser que esté pasando de verdad, esto no es real”, nos decía después y es que había vivido un auténtico momento “tierra, trágame”: “Que alguien me saque de aquí”.

Así que, cuando tocaba tomar una decisión final, él ya se esperaba lo que ella iba a decirle y ella se lo confirmaba: “No, no ha habido mucho feeling. Espero que no te lo tomes a mal, no he sentido la chispa que necesito sentir”.