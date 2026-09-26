En total, se calcula que unas 240 personas han cruzado de vuelta a Marruecos en los últimos días

Mientras continúan estos retornos voluntarios, el Gobierno prepara cambios para agilizar también las devoluciones

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En Ceuta se ha producido esta mañana el regreso voluntario de un joven marroquí, menor de edad, que ha cruzado a pie la frontera del Tarajal después de casi 60 días sobreviviendo en condiciones lamentables. Se marcha con lo puesto, sin mochila, dejando atrás la ciudad.

Su caso se suma al de otras más de 200 personas que han abandonado Ceuta en los últimos dos días. En total, se calcula que unas 240 personas han cruzado de vuelta a Marruecos en los últimos días. El descenso de las temperaturas durante las noches parece haber empujado a cientos de migrantes a regresar a su país de origen.

El Gobierno prepara cambios para agilizar devoluciones

Mientras continúan estos retornos voluntarios, el Gobierno prepara cambios para agilizar también las devoluciones a Marruecos. Según publica este viernes El País, el Ejecutivo trabaja en un decreto ley impulsado por el Ministerio del Interior que pretende llevar al Consejo de Ministros del próximo martes.

La norma, todavía en elaboración, afectaría a las solicitudes de asilo registradas en Ceuta desde el pasado 30 de julio y recortaría los plazos administrativos y judiciales. El objetivo del Gobierno sería evitar que las solicitudes de protección internacional paralicen durante meses las devoluciones.

En determinados supuestos, las devoluciones podrían ejecutarse sin esperar a que finalicen todos los recursos. Incluso si una solicitud todavía no hubiera sido aceptada o denegada, el procedimiento podría continuar aunque el migrante ya hubiera sido expulsado de España.

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Desde el Gobierno señalan que estas medidas buscan agilizar la resolución de los expedientes acumulados y devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta. Según el último informe, en la ciudad permanecen más de 18.000 migrantes.

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El Partido Popular ha criticado la gestión migratoria del Ejecutivo. “Ceuta ha sido víctima de una invasión hace casi dos meses”, ha señalado, y ha reprochado al Gobierno que, después de lo ocurrido, tampoco esté actuando “con la celeridad y la responsabilidad exigible en un caso como este”.