Horizonte 25 SEP 2026 - 21:57h.

Antonio Gómez, periodista, muestra al detalle las galerías subterráneas de Ceuta en las que se ocultaban los migrantes: "El olor es horroroso"

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Antonio Gómez, periodista y reportero de 'Horizonte' se adentra en los túneles de Ceuta que los migrantes que entraron durante el asalto a la ciudad han estado utilizando como asentamiento oculto. Se trata de un entramado de túneles situado en las antiguas galerías militares en el subsuelo de la comunidad autónoma.

Allí, los bomberos localizaron este asentamiento después de que los vecinos diesen la voz de alerta por la presencia de humo. Desde el interior de las galerías del antiguo Cuartel del Teniente Ruiz, bajo las instalaciones del Campus de Ceuta, que alberga la Universidad de Granada y de la UNED, Antonio Gómez nos muestra todos los detalles.

Antonio Gómez, sobre los túneles: "La cercanía con la costa es extrema"

En este lugar, los bomberos encontraron numerosos enseres de "más de una veintena" de migrantes que habitaban en estos túneles. "Esto está lleno de elementos que determinan que aquí hubo gente ocultada, viviendo en estas galerías", dice el reportero mientras muestra una tienda de campaña: "Aquí se ve que dormían", añade.

"Esto es enormemente grande, profundo y con distintos accesos laterales. Esto es lo que determina que en este tipo de galerías, que en Ceuta hay muchísimas, pudiera haber todavía presencia de inmigrantes en el interior. Es lo que tiene que averiguar y buscar la policía, todos aquellos que puedan estar ocultos entre los túneles de Ceuta", explica Antonio Gómez.

Sobre cómo ha sido entrar en las galerías, el reportero asegura que "ha sido toda un experiencia" y ha señalado que en el interior el "olor es horroroso". Respecto a las galerías, cuenta que "eran parte de la zona defensiva de Ceuta, unos túneles que se construyeron en el siglo XVII". Un lugar de amplia riqueza histórica que "tienen un acceso rapidísimo a las playas" y advierte: "No descartemos que desde ahí pudiera haber sido derivado alguno en lanchas y motoras a la Península porque la cercanía con la costa es extrema".