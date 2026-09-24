El desahucio de Maricarmen prende la mecha de la ira por el precio de la vivienda

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Tras el desahucio de Maricarmen miles de personas han salido a las calles en distintas cuidades para denunciar el desamparo de los inquilinos frente a la especulación. Las protestas más multitudinarias se producían anoche en Madrid.

Disparos al aire de los antidisturbios se produjeron en el Paseo de la Castellana en Madrid. Una sentada por Maricarmen ha cortado la arteria madrileña. Horas antes, miles de personas se congregaban con rabia cerca del ático comprado por la Comunidad de Madrid, pidiendo la dimisión de Díaz Ayuso en la manifestación.

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El desahucio de Maricarmen, con discapacidad, de 87 años, ha movilizado de la mano del sindicato de inquilinas a millares de personas que claman contra la ejecución y expulsión de este desahucio y el resto. Se preguntan dónde está el Gobierno Progresista. Desde el sindicato denuncian heridas y piden también la dimisión de delegado del gobierno.

En Barcelona también ha sonado el nombre Maricarmen mostrando su apoyo con cánticos que también han sonado en las setas de Sevilla o en Valencia.

Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, Gobierno central, políticos en general han sido objeto de la rabia por la situación de la vivienda, especulación o desahucios, condensados en la expulsión de esta anciana de 87 años.

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El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pide actuar a las administraciones

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, reclama a las administraciones y demás poderes públicos que se adopten "medidas urgentes" para evitar los desahucios de personas vulnerables. El institución ha hecho este llamamiento en su labor de supervisión de las administraciones y defensa de los derechos fundamentes de los ciudadanos.

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Gabilondo ha advertido de que el desalojo de María del Carmen Abascal, de 87 años, de su vivienda en Madrid confirma que "existen deficiencias, incluso legales, que habría que subsanar lo antes posible".

También considera "imprescindible" que las administraciones ofrezcan "soluciones inmediatas" cuando se produzcan situaciones como la vivida por María del Carmen Abascal.

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Para el Defensor del Pueblo, el caso de Maricarmen, desahuciada tras vivir desde hace 70 años en el barrio de Retiro de Madrid, "por diferentes razones se constituye como una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder, y donde se comprueba en toda su crudeza la crisis de la vivienda y la escalada al respecto de intereses especulativos".